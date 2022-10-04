Ростуризм будет добиваться отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников туротрасли

Ростуризм намерен добиваться отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников туристической сферы, в первую очередь, руководителей и менеджеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Российский союз туриндустрии составил список ключевых профессий и должностей, без которых отрасль работать не может.

Туризм считают одной из стратегических отраслей российской экономики. Услугами турфирм ежегодно пользуются почти 60 миллионов человек.

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