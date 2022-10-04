Мобилизованные россияне будут получать не менее 195 тыс рублей в месяц

Призванные в рамках частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Также им дадут льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту.

Например, речь идет о бесплатном проезде и обязательном государственном личном страховании. Кроме того, Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных, а также для участников спецоперации и членов их семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.