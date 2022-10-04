Синоптики заявили о возвращении дождя в столицу в ближайшее время

Столица ждет золотую осень, ее обещают уже к предстоящим выходным. Облака рассеются, а на улице потеплеет. А в самое ближайшее время, по прогнозам синоптиков, дождь еще вернется.

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