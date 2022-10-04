"Пошел в военкомат и взял ее": призывник рассказал, как получил повестку

На госуслугах в добровольцы записались уже более 70 тысяч россиян со дня объявления частичной мобилизации. Ранее в тестовом режиме заработал специальный сервис, позволяющий быстро оформить заявку.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу разъяснить военным комиссарам правила предоставления отсрочек.

"Меня дома не было, когда повестку приносили. Я приехал с командировки, пошел в военкомат и взял ее. Попросил, чтобы дали свадьбу и день рождения отметить", – рассказал один из призывников.