Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Призванные в рамках частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма выплат будет зависеть от звания.

Также им дадут льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. В частности, речь идет о бесплатном проезде и обязательном государственном личном страховании.

Кроме того, призванные в рамках частичной мобилизации, контрактники и добровольцы могут рассчитывать на кредитные каникулы. Это касается ипотеки, любого потребительского кредита или микрозайма, взятого до 21 сентября.

В ВС РФ прибыло свыше 200 тысяч человек. Соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

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