Новости часа: россиянам рассказали, можно ли навестить мобилизованного в воинской части

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованного можно навестить в воинской части с разрешения командира. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

Вернуть деньги за билеты могут и те, кто планировал совместное путешествие с мобилизованным. Об этом заявил Минтруд.

В Москве арестовали приезжего, который избил и ограбил женщину на Страстном бульваре. Такую информацию предоставили в МВД.