Новости часа: мобилизованные приступили к боевому слаживанию вблизи районов спецоперации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию вблизи районов спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств в России нет. Об этом заявил Росздравнадзор.

Лоукостер "Победа" запустит рейсы из Москвы в Минск с 28 октября. Об этом рассказала компания.