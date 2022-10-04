Новости часа: Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам для сотрудников нескольких сфер

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам для сотрудников ОПК, IT, СМИ, финансового сектора и связистов. Об этом сообщили в Минобороны.

Родителям детей с неизлечимыми заболеваниями предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. Об этом также рассказали в военном ведомстве.

Начался прием заявок на статус дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей "Москвич". Об этом заявил Дептранс.