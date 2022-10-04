Москву пересек холодный атмосферный фронт

Дождь ушел, но еще вернется. Столицу пересек холодный атмосферный фронт. В ближайшее время город будет в тылу циклона.

Пока еще есть ветер, поэтому москвичам лучше не парковаться и не прятаться под деревьями. Прецеденты с их падением уже есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.