Новости часа: Шойгу поручил разъяснить военкомам порядок предоставления отсрочек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу ВС РФ в кратчайший срок довести до призывных комиссий разъяснения по отсрочкам.

Мобилизованных россиян нужно обеспечить всем необходимым в полном объеме. Об этом заявил Шойгу.

Мобилизованные смогут вносить посильные платежи по кредитам во время каникул. Об этом сообщил Минтруд.