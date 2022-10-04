Синоптики и МЧС предупредили о порывистом ветре и сильном ливне 4 октября

Ливень накрыл Москву. По словам синоптиков, дождь периодами будет идти до конца суток. В прогнозе на 4 октября, помимо дождя, – сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Также МЧС выпустило предупреждение, ведь из-за порывистого ветра могут падать деревья. Сильный ветер способен погнуть дорожные знаки. Спасатели посоветовали быть аккуратнее. Подробнее о ситуации в городе – в эфире телеканала Москва 24.