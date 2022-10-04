Новости часа: для получения кредитных каникул мобилизованным нужно будет подать заявление

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для получения кредитных каникул мобилизованным и добровольцам нужно будет подать заявление. Об этом рассказал Минтруд.

Мобилизованные смогут получить возврат средств за заранее купленные авиабилеты. Об этом также сообщили в Минтруде.

В Морозовской больнице после капитального ремонта открыт педиатрический корпус. Об этом заявил Сергей Собянин.