Шойгу поручил в кратчайшие сроки довести военкоматам и комиссиям разъяснения по отсрочкам

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу ВС РФ в кратчайшие сроки довести военкоматам и комиссиям разъяснения по отсрочкам.

В частности, призыву не подлежат граждане, имеющие детей с тяжелыми заболеваниями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

