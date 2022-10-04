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Москва 24

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Общество

15:00

Новости часа: на время кредитных каникул пени по платежам для участников СВО не начисляют

обществоэкономикавидеоНаиль Губаев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кредитные каникулы для участников СВО предоставляют на весь срок мобилизации и контракта и последующий месяц. Об этом сообщили в Минтруде.

В ведомстве рассказали, что на время кредитных каникул пени и штрафы по платежам для участников СВО не начисляют.

Призванных в ходе осенней кампании направят в подразделения, не участвующие в СВО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022

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