Новости часа: на время кредитных каникул пени по платежам для участников СВО не начисляют

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кредитные каникулы для участников СВО предоставляют на весь срок мобилизации и контракта и последующий месяц. Об этом сообщили в Минтруде.

В ведомстве рассказали, что на время кредитных каникул пени и штрафы по платежам для участников СВО не начисляют.

Призванных в ходе осенней кампании направят в подразделения, не участвующие в СВО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.