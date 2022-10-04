Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для участников СВО

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных, участников спецоперации и членов их семей. Отсрочка платежей будет предоставляться на весь срок несения службы и последующий месяц. Для этого заемщикам нужно подать заявление в ту организацию, где был оформлен кредит.

Об этом на брифинге в правительстве заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.