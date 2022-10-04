Более 200 тыс призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС РФ – Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, как проходит в России частичная мобилизация. По его словам, в расположение Вооруженных сил страны уже направили более 200 тысяч человек.

Также глава Минобороны озвучил условия, при которых мобилизованных будут отправлять в зону специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.