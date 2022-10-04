"Ждал повестку с нетерпением": призывник рассказал, как прибыл в военкомат

Более 70 тысяч россиян захотели записаться в добровольцы в рамках частичной мобилизации. Столько запросов подали через "Госуслуги". Специальный сервис запустили в тестовом режиме в эти выходные, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В столице и добровольцы, и получившие повестку москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты, открытые на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка.

"Ждал повестку с нетерпением. Всем друзьям пришла, а мне не приходила. Повестка пришла вчера на работу, а сегодня я здесь", – поделился один из призывников.

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