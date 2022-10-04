В Москве разыгрался шторм. Спасатели предупредили о порывах ветра со скоростью до 17 метров в секунду.

Деревья во многих районах столицы стали ломаться из-за непогоды. На Коломенской улице одно упало на автомобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.