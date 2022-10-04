Совфед РФ одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

Уточняется, что документ определяет порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени.