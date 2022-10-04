Порывистый ветер повалил дерево на припаркованную машину на Коломенской улице

В прогнозе на 4 октября – дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также МЧС выпустило предупреждение, ведь из-за порывистого ветра могут падать деревья.

Сильный ветер повалил дерево на припаркованную машину на Коломенской улице. Автоэксперт рассказал, что делать в таком случае водителю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.