"Решил пойти сразу": призывник рассказал о своем отношении к частичной мобилизации

Более 70 тысяч россиян захотели записаться в добровольцы в рамках частичной мобилизации. Столько запросов подали через "Госуслуги". Специальный сервис запустили в тестовом режиме в эти выходные, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В столице и добровольцы, и получившие повестку москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты, открытые на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка.

"Я сам пошел в военкомат. Сам работал от администрации президента, ездил в Луганск, Донецк, праздники организовывал. А сейчас мобилизуют. Я по возрасту подхожу. Решил, пока ситуация тяжелая, пойти сразу", – поделился один из пришедших в военкомат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.