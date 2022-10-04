МЧС распространило предупреждение о сильном ветре в столичном регионе 4 октября

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в столичном регионе. Скорость порывов временами составит до 17 метров в секунду. В столичных прогнозах 4 октября – дожди.

За 3 октября в столице местами выпало больше половины октябрьской нормы осадков. Порывистый ветер повалил порядка 70 деревьев, написали информагентства. Ветки уже распилили и убрали.

В непрекращающихся дождях виноват балканский циклон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.