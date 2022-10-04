"Поможем всем, кому сможем": призывник поделился своим отношением к частичной мобилизации

Более 70 тысячи россиян захотели записаться в добровольцы в рамках частичной мобилизации. Столько запросов подали через портал "Госуслуги". Специальный сервис запустили в тестовом режиме 1 октября. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В столице и добровольцы, и получившие повестку москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты. Они открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка.

"Там по-любому тоже найдутся ребята, как и мы. Нам помогут, и мы поможем всем, кому сможем", – поделился один из пришедших в военкомат.

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