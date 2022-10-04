Осенью для профилактики гриппа и вирусных заболеваний врачи советуют мыть руки чаще. Специалисты поделились, что только 5% людей моют руки правильно. Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе мыла.

Какое мыло лучше всего позаботится о коже – жидкое или кусковое? Какое средство для рук лучше – антибактериальное или детское? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.