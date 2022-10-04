Центр поддержки мобилизованных москвичей начал работу на базе центра "Моя карьера"

Москвичей, которых затронула частичная мобилизация, поддержит город. Получить помощь можно в пункте, который открылся на базе центра занятости "Моя карьера".

Помимо психологической поддержки обещают решить различные проблемы – от оформления кредитных каникул для призванных из запаса до организации ухода за пожилыми родственниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.