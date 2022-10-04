Детей мобилизованных граждан обеспечат двухразовым питанием в школах

О детях военнослужащих, подпавших под частичную мобилизацию, позаботятся в московских школах. Учащихся обеспечат бесплатным двухразовым питанием. Все расходы на себя возьмет город.

Об этом решении рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Также детей помогут устроить на продленку и подобрать кружок по интересам. И за это родителям тоже не придется платить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.