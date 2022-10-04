Москвичам рассказали о содержимом военных аптечек

Аптечка у солдата – вещь обязательная. Некоторые поставщики и продавцы военных аптечек, пользуясь ситуацией, подняли цены на медкомплекты в несколько раз.

Что из медикаментов нужно взять с собой? Можно ли сейчас найти все необходимое в аптеках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.