Мобилизованные граждане стали совершенствовать навыки стрельбы из БМП в Бурятии

В Бурятии мобилизованные граждане стали вспоминать и совершенствовать навыки стрельбы из вооружения боевых машин пехоты и танков.

По приезде в часть мобилизованные получили военную форму, а также спецодежду для обслуживания техники. Всем обеспечило Минобороны.

В части рассказали, что если резервиста заставляют купить что-то из экипировки, то ему необходимо обратиться с жалобой к военному комиссару или командиру части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.