Мобилизованные из России прибыли в ЛНР

Мобилизованные подразделения прибыли в Луганскую Народную Республику. Новые регионы России уже начали встречать военных.

Совет Федерации рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным и участникам спецоперации 4 октября. Он касается потребительских займов и ипотеки. Продолжительность таких каникул – срок мобилизации плюс 30 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.