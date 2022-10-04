В Госдуме не поддержали идею Рамзана Кадырова отправить детей на СВО

В Госдуме не поддержали идею Рамзана Кадырова отправить детей на специальную военную операцию. Там отметили, что в Чечне ответственно относятся к подготовке резервистов, но несовершеннолетние дети призыву не подлежат.

Ранее глава региона в своем телеграм-канале написал, что к военной службе необходимо готовить с ранних лет, чем его дети и занялись. И отметил, что три его несовершеннолетних сына скоро появятся на позициях союзных войск в зоне СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.