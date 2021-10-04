Миру грозит твиндемия – эксперты

Миру грозит твиндемия. Это наложение пандемии COVID-19 на вспышку сезонных ОРВИ. Новая напасть может серьезно осложнить ситуацию по всему миру и обернуться сотнями тысяч жертв, опасаются эксперты.

Ученые медицинской школы Гарвардского университета считают, что твиндемия может проявиться на всем Северном полушарии планеты. Предполагается, что люди будут болеть в сезон холодов сильнее и чаще.

Так, в России заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла вдвое. Это происходит на фоне новой волны роста заражений ковидом. Пик заболеваемости гриппом врачи ждут к ноябрю.

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