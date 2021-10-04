Эксперт рассказал, какую погоду стоит ждать от грядущей зимы

По данным климатологов, глобальное потепление активно продолжает менять погоду. При этом, согласно последним исследованиям, в России теплеет почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Это и приводит к аномально теплым и холодным зимам.

Почему так? И чего ждать от грядущей зимы? На эти и другие вопросы ответил заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.