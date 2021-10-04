Жителям столицы рассказали о главных событиях последнего часа

В связи с пандемией коронавируса по всей России отменили массовые мероприятия. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сергей Собянин сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю в столице составил 30%. Также мэр заявил, что более 80% работников образования в столице привились от коронавируса.

Кроме того, по его словам, среди привитых от коронавируса пройдут новые розыгрыши призов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.