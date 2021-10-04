В Москве выявлено 4 410 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 4 410 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 956 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 1 733 человек, выписали 1 015.

За последние сутки в России подтвердили 25 781 новый случай коронавируса. При этом в 2 034 (7,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 7 612 317 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Бурятия.

Уже почти 236 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. Сейчас болеют 18 миллионов человек, в тяжелом и критическом состоянии находятся 86 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.