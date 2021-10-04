Эксперты рассказали, станет ли меньше зацеперов если для них увеличить штраф

Штрафы для зацеперов нужно увеличить. Об этом говорят юристы. В настоящее время за остановку работы метро или железной дороги заплатить придется всего 100 рублей.

Экстремалы лезут на вагоны, не думая ни о безопасности других, ни о собственной. Несчастные случаи и даже смертельные исходы – довольно частый итог такого бездумного развлечения.

Подробнее о том, поможет ли увеличение штрафа, – в эфире телеканала Москва 24.