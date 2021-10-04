В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за сизого плотного тумана. Водителям стоит быть осторожнее на дорогах. Местами видимость может снижаться до 500 метров.

Предупреждение действует до 09:00. Днем ожидается переменная облачность. Осадков в прогнозе нет. Синоптики обещают, что будет довольно тепло. Уличные термометры покажут в районе +10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.