Московских учителей поздравили известные артисты

В России отмечают День учителя. Московских преподавателей с профессиональным праздником решили поздравить известные актеры, музыканты и телеведущие. Они записали видеоролики, в которых поблагодарили педагогов.

Так, телеведущий Александр Масляков вспомнил свою первую учительницу, а его коллега Николай Дроздов назвал профессию учителя святой. Кроме того, артисты отметили роль специалистов в организации дистанционного обучения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

