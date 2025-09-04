Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

В Москву из Пекина доставили мальчика с тяжелой формой онкологии. Его мать – россиянка и попросила помощи в посольстве. Владимир Путин выделил самолет из спецотряда "Россия" для транспортировки ребенка. Российским врачам удалось стабилизировать его состояние.

Завершилась реконструкция стадиона "Металлург" на Семеновской набережной Яузы, которая проходила в рамках масштабного проекта по комплексному развитию территории МГТУ имени Баумана. На этом месте находится современное спортивное ядро с физкультурно-оздоровительным комплексом и детскими площадками.

Ночи в Москве сейчас теплее. В четверг, 4 сентября, воздух в столице прогрелся до 20 градусов, несмотря на пасмурное небо. Ветра в городе почти нет, дождя тоже не ожидается. Синоптики обещают, что дальше погода будет становится только лучше.

