04 сентября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

"Новости дня": в школах Москвы стартовала вакцинация от гриппа

В онкоцентре Блохина рассказали о состоянии мальчика с раком, прилетевшего из Пекина

Родственники пациентов целителя Дмитрия Раевского обратились в СК

В Минздраве сообщили, что больной раком мальчик из Китая перенес перелет удовлетворительно

Воздух в Москве 5 сентября прогреется до 21 градуса

"Миллион вопросов": кинолог рассказала, как питомцы влияют на человека

"Атмосфера": 21 градус ожидается в Москве днем 5 сентября

Теплая погода в Москве сохранится до конца следующей недели

Больного раком ребенка доставили из Пекина в Москву на борту Путина

В Москву из Пекина доставили мальчика с тяжелой формой онкологии. Его мать – россиянка и попросила помощи в посольстве. Владимир Путин выделил самолет из спецотряда "Россия" для транспортировки ребенка. Российским врачам удалось стабилизировать его состояние.

Завершилась реконструкция стадиона "Металлург" на Семеновской набережной Яузы, которая проходила в рамках масштабного проекта по комплексному развитию территории МГТУ имени Баумана. На этом месте находится современное спортивное ядро с физкультурно-оздоровительным комплексом и детскими площадками.

Ночи в Москве сейчас теплее. В четверг, 4 сентября, воздух в столице прогрелся до 20 градусов, несмотря на пасмурное небо. Ветра в городе почти нет, дождя тоже не ожидается. Синоптики обещают, что дальше погода будет становится только лучше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

