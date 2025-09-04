Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 19:15

Общество

В онкоцентре Блохина рассказали о состоянии мальчика с раком, прилетевшего из Пекина

В онкоцентре Блохина рассказали о состоянии мальчика с раком, прилетевшего из Пекина

Родственники пациентов целителя Дмитрия Раевского обратились в СК

В Минздраве сообщили, что больной раком мальчик из Китая перенес перелет удовлетворительно

Воздух в Москве 5 сентября прогреется до 21 градуса

"Миллион вопросов": кинолог рассказала, как питомцы влияют на человека

"Атмосфера": 21 градус ожидается в Москве днем 5 сентября

Теплая погода в Москве сохранится до конца следующей недели

Больного раком ребенка доставили из Пекина в Москву на борту Путина

Эксперт рассказал, смогут ли россияне вернуть деньги за оформленные визы в Китай

Больного раком ребенка успешно доставили из Китая в Москву

В онкоцентре имени Н. Н. Блохина сообщили, что мальчик с тяжелой формой рака поступил в реанимацию в стабильном состоянии после транспортировки из Пекина. Сейчас врачи проводят диагностику и обсуждают дальнейшую тактику лечения совместно с федеральными и национальными центрами.

Ребенка доставили в Москву спецбортом отряда "Россия" по поручению Владимира Путина. Президент выделил самолет после обращения матери мальчика в российское посольство. Состояние пациента перед перелетом стабилизировали врачи, направленные в Китай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлексей ЛазаренкоМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика