В онкоцентре Блохина рассказали о состоянии мальчика с раком, прилетевшего из Пекина

В онкоцентре имени Н. Н. Блохина сообщили, что мальчик с тяжелой формой рака поступил в реанимацию в стабильном состоянии после транспортировки из Пекина. Сейчас врачи проводят диагностику и обсуждают дальнейшую тактику лечения совместно с федеральными и национальными центрами.

Ребенка доставили в Москву спецбортом отряда "Россия" по поручению Владимира Путина. Президент выделил самолет после обращения матери мальчика в российское посольство. Состояние пациента перед перелетом стабилизировали врачи, направленные в Китай.

