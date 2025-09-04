Форма поиска по сайту

04 сентября, 13:30

Общество

Больного раком ребенка успешно доставили из Китая в Москву

Больного раком ребенка успешно доставили из Китая в Москву

Больной раком ребенок, которого по поручению Владимира Путина доставили из Китая в Москву, уже проходит обследование. В Минздраве России сообщили, что мальчик госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.

Маленького пациента сопровождала усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, включая анестезиолога-реаниматолога и фельдшеров со всем необходимым оборудованием для транспортировки и кислородной поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоИван Евдокимов

