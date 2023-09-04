Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 18:30

Общество

Будущие контрактники в столице рассказали, почему приняли решение записаться на службу

Будущие контрактники в столице рассказали, почему приняли решение записаться на службу

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В Москве продолжает работу единый пункт по отбору на военную службу по контракту. На визит стоит записаться заранее. Для этого можно позвонить по телефону горячей линии 117 или зайти на портал mos.ru. В пункте потребуются паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

"У меня сын служит на границе с Украиной. Поэтому, находясь дома, себя не очень комфортно чувствую. Семья была не сильно в восторге, но отнеслась с пониманием", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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