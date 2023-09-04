Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 13:00

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

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В Москве продолжает работу единый пункт по отбору на военную службу по контракту. На визит стоит записаться заранее. Для этого можно позвонить по телефону горячей линии 117 или зайти на портал mos.ru. В пункте потребуются паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

"Вопросов даже не стояло по поводу отправки. Я проходил службу в органах внутренних дел, служил и срочную службу. Пришло время отдать долг Родине", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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