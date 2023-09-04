Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 12:00

Общество

Москвичам рассказали, как работает пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

Москвичам рассказали, как работает пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

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На улице Яблочкова в Москве продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Внутри все организовано по принципу офисов госуслуг. В пункте потребуются паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Записаться в единый пункт отбора можно по телефону 117 или на портале mos.ru. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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