Москвичам рассказали, как работает пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

На улице Яблочкова в Москве продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Внутри все организовано по принципу офисов госуслуг. В пункте потребуются паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Записаться в единый пункт отбора можно по телефону 117 или на портале mos.ru. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.