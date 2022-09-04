Магазинов H&M начали наем сотрудников в ТЦ

Руководство магазинов H&M открыло список вакансий. Сотрудников нанимают в торговые точки по всей России. При этом компания продолжает заявлять, что уходит из России.

Для чего нанимают новых работников? И на что они могут рассчитывать, в случае, если бренд все-таки завершит свою деятельность в стране? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.