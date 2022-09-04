Пока в Москве кутаются в теплые куртки и свитера, в Краснодарском крае и Крыму начался бархатный сезон. Температура воздуха до +28 днем, воды – всего на градус ниже.

И такая погода, по словам метеорологов, сохранится как минимум до начала октября. Солнечные дни будут прогревать море, а оно, в свою очередь, отдает тепло воздуху. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.