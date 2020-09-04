Во Франции закрывают школы из-за коронавируса

Во Франции закрыли 22 школы из-за случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил министр образования страны. Учебный год начался там 1 сентября.

Строгие правила насчет дистанции, масок и термометрии на входе в учебные заведения соблюдали строго, однако ученики и преподаватели начали заболевать. В стране зафиксировали семь тысяч случаев коронавируса за первые два дня обучения.

В министерстве подчеркнули, что 22 школы из 60 тысяч – это небольшой показатель, но ситуацию продолжают отслеживать очень пристально. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.