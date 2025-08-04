В Москве выпала треть месячной нормы осадков за 12 часов. По прогнозам синоптиков, сильные ливни закончились, но небольшой дождь будет фиксироваться еще до утра вторника, 5 августа. При этом бригады Мосводостока продолжают дежурство. Они откачивают воду на опасных участках по всему городу.

Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял на контроль ДТП, которое произошло в Балашихе. Там водитель электросамоката сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

Суд еще на полгода продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Заседание прошло в понедельник, 4 августа, в Мосгорсуде в закрытом режиме. Многие из них частично признали вину.

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