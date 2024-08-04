Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 22:30

Общество

День железнодорожника состоялся у стадиона "РЖД-Арена" в Черкизове

День железнодорожника состоялся у стадиона "РЖД-Арена" в Черкизове

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 августа

Мощный ливень добрался до Москвы

Раменский район засыпало градом

Южное Бутово может лишиться коз

День железнодорожника состоялся на стадионе "РЖД Арена"

Свыше 100 тысяч москвичей выбрали кадровое направление благодаря "Профессиям будущего"

Москва 24 показала карту осадков 4 августа

В ближайшее время в Москве прогнозируются дожди

Дождь и гроза ожидаются в Москве до конца дня 4 августа

День железнодорожника состоялся у стадиона "РЖД-Арена" в Черкизове, где прошел спортивно-музыкальный праздник "Достигая цели!", доступный для всех возрастов.

Здесь же устроили интерактивную выставку, где рассказывалось о прошлом и настоящем Московской железной дороги. В павильонах установили макеты техники, памятников и достопримечательностей регионов, а на Аллее славы "РЖД Арены" открыли "Звезду 50-летия БАМа".

Кроме того, организаторы провели здесь благотворительный забег. Собранные с него деньги пойдут на помощь тяжело больным детям. Участники забега, включая министра транспорта Романа Старовойта, пробежали две дистанции на 5 000 и 1 520 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика