День железнодорожника состоялся у стадиона "РЖД-Арена" в Черкизове, где прошел спортивно-музыкальный праздник "Достигая цели!", доступный для всех возрастов.

Здесь же устроили интерактивную выставку, где рассказывалось о прошлом и настоящем Московской железной дороги. В павильонах установили макеты техники, памятников и достопримечательностей регионов, а на Аллее славы "РЖД Арены" открыли "Звезду 50-летия БАМа".

Кроме того, организаторы провели здесь благотворительный забег. Собранные с него деньги пойдут на помощь тяжело больным детям. Участники забега, включая министра транспорта Романа Старовойта, пробежали две дистанции на 5 000 и 1 520 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

