Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 августа.

Раменский городской округ Московской области засыпало градом, кадрами погодного явления поделились зрители телеканала. Видно, что льдины оказались размером с вишневую косточку. Также о ливне с градом сообщили жители подмосковных Люберец. Мощный ливень дошел и до столицы, а на станции МЦД Кокошкино залило так сильно, что в лужах застревали авто.

Летнее тепло и лишь кратковременные дожди ожидают москвичей на следующей неделе, с 5 августа. В понедельник термометры покажут до 25 градусов, примерно такая же температура останется вплоть до конца рабочей неделе. По ночам, в это же время, будет от 11 до 16 градусов.

Главная выставка страны отметила 85-летие, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра города, с 1 по 4 августа ВДНХ посетили миллион жителей и гостей столицы. На летней эстраде оркестр исполнял музыку из известных отечественных кинокартин. Танцевальное шоу чемпионов России и мира прошло на площади Промышленности.

