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Новости

04 августа, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 августа

Мощный ливень добрался до Москвы

Раменский район засыпало градом

Южное Бутово может лишиться коз

День железнодорожника состоялся на стадионе "РЖД Арена"

Свыше 100 тысяч москвичей выбрали кадровое направление благодаря "Профессиям будущего"

Москва 24 показала карту осадков 4 августа

В ближайшее время в Москве прогнозируются дожди

Дождь и гроза ожидаются в Москве до конца дня 4 августа

Суд попросили запретить выгул коз в районе Бутово

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 августа.

Раменский городской округ Московской области засыпало градом, кадрами погодного явления поделились зрители телеканала. Видно, что льдины оказались размером с вишневую косточку. Также о ливне с градом сообщили жители подмосковных Люберец. Мощный ливень дошел и до столицы, а на станции МЦД Кокошкино залило так сильно, что в лужах застревали авто.

Летнее тепло и лишь кратковременные дожди ожидают москвичей на следующей неделе, с 5 августа. В понедельник термометры покажут до 25 градусов, примерно такая же температура останется вплоть до конца рабочей неделе. По ночам, в это же время, будет от 11 до 16 градусов.

Главная выставка страны отметила 85-летие, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра города, с 1 по 4 августа ВДНХ посетили миллион жителей и гостей столицы. На летней эстраде оркестр исполнял музыку из известных отечественных кинокартин. Танцевальное шоу чемпионов России и мира прошло на площади Промышленности.

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