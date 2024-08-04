Новости регионов: улицы Санкт-Петербурга затопило после интенсивного ливня

На Санкт-Петербург обрушился сверхинтенсивный ливень, который не прекращается уже вторые сутки подряд. С большим объемом осадков не справились коммуникации, поэтому некоторые улицы мгновенно затопило. В городе в связи с этим действует желтый уровень погодной опасности. Ливни и грозы в прогнозе и на 4 августа.

В Нижегородской области также за сутки выпала почти месячная норма осадков. Самый большой ливень прошел в Семенове, где за минувшие сутки зафиксировали 57 миллиметров осадков. Сотрудники МЧС попросили местных жителей не выходить из дома.

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